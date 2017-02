Actualités PILIBO mag

PILIBO mag n° 56 est actuellement disponible en version numérique. Pour en lire un extrait, vous pouvez cliquer sur la couverture.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION

DE LA VIOLENCE A L’ÉGARD DES FEMMES

25 NOVEMBRE 2016

COUPS SUR COUPS d’Anne Gintzburger

A VOIR SUR FRANCE O

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016

À 20.50

Documentaire sur les violences conjugales en Guadeloupe.

Soyons tendres avec nos mamans, nos épouses, nos filles, nos sœurs, nos nièces, soyons tendres avec nos petites amies, nos ex-femmes, nos ex-compagnes, soyons tendres aussi avec la mère de nos petits et nos taties chéries.

BIEN-ETRE ET SANTE

26 ET 27 NOVEMBRE 2016

Mieux se nourrir en préférant des aliments plus sains, mieux respirer, mieux bouger, mieux se détendre …quelques simples habitudes au quotidien pour améliorer sa santé.

26 et 27 novembre 216, salon bien-être et santé à Cap Ciné Blois. Entrée libre, au programme méthodes, art de vivre, thérapies, stands, conférences et billets d’avion et cadeaux à gagner . Organisé par M. Vaton, praticien shiatsu, organisateurs d’événements santé.

OUTRE-MER CHALLENGE 2016

VALORISONS UNE ALIMENTATION SAINE AVEC MOINS DE SUCRES

« On ne se nourrit pas que de nourritures terrestres » Cette phrase était donnée dans un livre lié à la méditation. Le constat est alarmant : les populations d’Outre-mer souffrent des maladies liées à l’obésité notamment le diabète et les maladies cardio vasculaires. Trouver, par exemple, un simple jus pays, frais, sans sucre ajouté, relève du véritable parcours du combattant ! Aux Antilles, en grande surface, la place consacrée aux sodas importés, en 2 litres, en 1 litre et demi, en packs de 6, en pack de 12, en version individuelle ou en version familiale , aux nectars de fruits, très épais et sucrés, dont la plupart ne sont pas faits dans nos îles – est conséquente, plusieurs linéaires de produits sucrés. La portion consacrée aux fruits et légumes et ses bienfaits est… congrue !

Ce que nous mettons dans notre bouche pour faire fonctionner correctement l’ensemble de nos cellules est déterminant et pourtant… Notre rapport à la nourriture est physique, culturel, historique –avant il était bien vu de manger des produits de France, fruit à pain ! Mangé cochon ! entendait-on – Maintenant nos repas s’américanisent, symbole, aux Antilles, un fast-food bien en vue à peine sortie du hall de l’aéroport… Et même si, en raison d’un matraquage marketing et publicitaire, il est parfois difficile d’avoir une vigilance de tous les instants, le simple fait d’en prendre conscience aujourd’hui, pour son bien-être et celui des siens, est capital. La nature est généreuse, respectons-là.

Le changement dans les habitudes de consommation est possible, favorisons les produits sains, peu transformés, locaux et de proximité pour une meilleure santé.

De très belles initiatives sont à partager :

« La Tête et Le Corps » pour une alimentation saine vers le bien-être:

RENCONTRE LITTÉRAIRE

13 ème édition – LA PLUME ANTILLAISE ET D’AILLEURS

26 NOVEMBRE 2016

Organisée par l’association APTOM, LA PLUME ANTILLAISE ET D’AILLEURS est une rencontre littéraire annuelle de l’Association du Personnel de la Poste et d’Orange originaires des départements d’Outre-mer.

ÉVÉNEMENTS ENFANTS

A NE PAS MANQUER

Décembre est le mois des enfants. Nous nous sommes arrêtés sur trois événements qui, se proposent de vous aider à mieux vous occuper des cheveux des petits, événement Stop The Lye, de retrouver un large choix de popottes de chez nous et d’ailleurs avec poupées des Tropiques et enfin l’association O+ qui vient en aide aux enfants. Ne manquez pas ces rendez-vous rares, uniques et ô combien utiles.

VOYAGE

NOUVEAU : INAUGURATION D’UNE LIGNE AÉRIENNE

FRANCFORT/ FORT-DE-FRANCE

La liaison Francfort/Fort-de-France proposée par la compagnie Condor a été inaugurée ce dimanche 6 novembre 2016. Il s’agit de la première liaison directe Francfort/Fort-de-France. Auparavant, l’escale des voyageurs allemands se faisait à Paris avec un changement d’aéroport Roissy/Orly, ce qui allongeait les temps de connexion.

Le Comité Martiniquais du Tourisme se positionne ainsi sur le reste de l’Europe et répond à la demande spécifique de la clientèle allemande : du 6 novembre 2016 au 23 avril 2017, environ 4 000 passagers allemands sont attendus en Martinique.

EXPO

THE COLOR LINE

MUSÉE DU QUAI BRANLY

Communiqué : Rassemblant pour la première fois en France, les grands noms de l’art africain-américain, encore trop largement méconnus en dehors des frontières américaines, l’exposition présente cette période de l’histoire américaine du point de vue de ceux qui ont lutté contre cette « ligne de couleur » discriminatoire.

Infos : www.quaibranly.fr

LE DOSSIER A CONSULTER

Mak Boucané

Restaurant et traiteur antillais

1 pl.Bobillot 94220 Charenton le Pont

du Lundi au Jeudi de 12h à 15h et de 18h à 22h

du Vendredi au Samedi de 12h à 15h et de 18h à 23h

Tél. : 01 43 76 81 11

BIEN-ETRE ET SANTE

« Nous sommes ce que nous mangeons et aussi ce que nous bougeons, donc responsable de notre bien-être. »

Contrairement à une idée reçue, la cuisine des Tropiques ne fait pas toujours prendre du poids. Une idée défendue par l’association Nutricréole qui défend l’équilibre dans l’assiette avec les aliments des tropiques.

Bien au contraire ! C’est avant tout aujourd’hui l’américanisation des assiettes et le développement intensif de la restauration rapide qui sont plus souvent responsables des maladies de surcharge : surpoids et obésité, taux de sucre et de cholestérol élevés, maladies cardiovasculaires.

Trop souvent dans nos assiettes, les plats traditionnels sont remplacés par les pizzas, hamburgers ou frites qui supplantent désormais le riz ou les lentilles.

Et la « culture du frit » remplace dans les cuisines « la culture du roussi » où les aliments sont revenus doucement, avec moins de gras.

L’ALIMENTATION-TRADITION

Manger des légumes-pays ne fait pas non plus forcément grossir ! Les ignames, les bananes plantains et le manioc n’empêchent pas de garder la ligne. Il s’agit avant tout d’une question de préparation, d’association et aussi de quantité.

Ajoutez à votre menu des légumes verts et des fruits. Vous n’appréciez pas les courgettes bouillies ? Tout à fait compréhensible car notre cuisine du soleil est plus relévée, plus goûteuse.

A suivre Nutricréole, fondée en l’an 2000 par Dr Séjean, médecin nutritionniste pour une alimentation saine vers le bien-être

www.nutricreole.org/

ÉVÉNEMENT / OCTOBRE 2016



MOIS DU CRÉOLE



De nombreux événements se tiennent à Paris, en Guadeloupe, Martinique, au Canada et dans d’autres lieux pour mettre en valeur le créole en ce mois d’octobre



Vous voyagez sur AIR CARAÏBES ?

Grâce à IZIPRESS, les passagers d’Air Caraïbes peuvent choisir leurs lectures préférées, en version numérique, avant de partir.

Objectif : lire tranquillement à bord ou quand on en a envie ! Pilibo mag y est présent, n’hésitez pas ! Modalités : http://www.aircaraibes.com/services/a-bord/izipress

LES VACANCES SONT LA ?

5 CONSEILS A SUIVRE

L’arrivée des grandes vacances , pour nombre d’entre vous, donne le signal des grands départs . Dans la frénésie des préparatifs, dans cette envie de rentrer au plus vite au pays, on en oublie parfois quelques conseils de bons sens pour vivre au mieux son voyage et séjour.

Êtes-vous bien préparé (e) ?

Tongs, tee shirts, lunettes et maillots de bain sont déjà dans votre valise…Mais qu’en est-il du reste ? Selon la formule de vos vacances, vos besoins seront différents : partez-vous dans votre famille ? Louez-vous un appartement ? Partez-vous en club ? Faites une liste écrite et précise de ce dont vous aurez besoin. Cela est déterminant surtout si votre budget sur place est limité.

Êtes-vous bien protégé (e) ?

Sous prétexte de peau mate ou foncée, on voit encore trop souvent de très jeunes enfants, en plein soleil, sans aucune protection. Or, trop d’exposition au soleil pendant l’enfance est particulièrement nocive. Les enfants sont vulnérables aux rayons UV. Avez-vous bien pensé à leur prendre Tee-shirts, chapeau, lunette et crème solaire ? Préférez nettement l’ombre au soleil, pensez à leur faire boire de l’eau régulièrement et surtout n’exposez pas bébé au soleil. Pensez aussi aux lotions répulsives contre les moustiques.

VOUS DÉMÉNAGEZ OUTRE-MER ?

CONSEILS PRATIQUES

Départ à la retraite, nouvel emploi, mutation professionnelle, regroupement familial. Votre décision est prise, vous déménagez Outre-mer ! Avant votre départ, quelques points importants à ne pas omettre.

PRÉPAREZ BIEN VOTRE PROJET



Évitez les « dernières minutes ». Construisez avec soin votre projet, avec des échéances à 6, 3, 2 ,1 mois…Travail, famille, logement sur place, écoles pour les enfants, transport, budget, toutes ces questions doivent être abordées en amont de votre projet.

DÉTERMINEZ CE QUE VOUS SOUHAITEZ EMPORTER



En fonction du climat, de votre situation professionnelle, vous aurez à faire des choix, surtout si le facteur prix est une donnée importante pour vous. Le temps est un bon allié et permet de vous renseigner tranquillement.

Lire une autre presse,

C’est ouvrir une nouvelle fenêtre sur le monde

La beauté se découvre parfois au hasard d’un regard ou d’un généreux sourire… Moun Basse–Pointe, Martinique

COLLOQUE SPECIAL SENIORS

ET VOUS LA RETRAITE ICI OU AU PAYS ?

Merci vivement pour votre participation active à la rencontre du samedi 19 mars -« SENIORS ET ALORS ? » organisée par PILIBO mag, magazine d’informations Outre-mer et l’APTOM-Association du personnel de La Poste et d’Orange originaire des départements d’Outre-mer.

Vos différentes remarques ont été prises en considération afin d’y apporter, des améliorations dans le futur.

Merci aux intervenants pour leur temps, leur expertise du sujet ainsi qu’à tous nos partenaires pour avoir contribué à rendre cet événement possible.

Projet, assurances, immobilier, retour au pays…En 2016, colloque spécial seniors. Nous vous enverrons les informations prochainement si vous souhaitez y assister et rencontrer d’autres lecteurs. Inscrivez-vous sur la newsletter.

Pour toute demande, question, merci de nous envoyer un mail à : pilibomag@gmail.com

PILIBO mag est un magazine d’informations , un libre écho d’Outre-Mer. Il franchit une nouvelle étape en mettant fin au magazine papier et en donnant vie à un e-magazine que nous espérons innovant et dynamique.

Cultures

d’Outre-mer…

Etes-vous suffisamment informé?

Infos pays – beauté – dossiers pratiques- voyages – rencontres et interviews …Restez informé pour moins d’1 €/mois, seulement,

Pour toute demande, question, merci de nous envoyer un mail à : pilibomag@gmail.com

COIFFURES ENFANTS

Conseils et idées coiffure pour les plus petits

” Beaucoup de parents se focalisent sur la pousse du cheveu, sur le culte de la longueur et dupliquent les conseils vus sur des forums. L’ erreur commise par les parents est de ne pas prendre assez de temps…Du temps pour connaître les cheveux de leurs enfants, leurs besoins et pour désapprendre les mauvaises pratiques capillaires.” Samantha

SANTE

Mieux manger pour être bien dans son assiette

DES LIVRES ET VOUS

Coups de coeur et nouveautés

ENVIE DE PARTIR

Trinidad et Tobago : Voyage insolite

VU DANS L’ACTU

Océane a été couronnée vendredi 28 novembre, Miss Nappy Paris 2015. Pour cette première édition des NAPPY DAYS organisée à Paris, le jury devait désigner les jeunes femmes les plus emblématiques de la beauté noire et métissée, symbolisée notamment par le port d’une chevelure afro naturelle. Armelle, 1ère dauphine

A L’ASSOC’ DE CHEZ NOUS

LA PLUME ANTILLAISE ET D’AILLEURS

RENCONTRE LITTERAIRE DE L’APTOM* LE 22 NOVEMBRE 2014

L’APTOM organise depuis 11 ans, un forum littéraire : Cette manifestation est consacrée à la découverte des œuvres des écrivains antillais et d’ailleurs.

L’objectif est de promouvoir les auteurs et de susciter l’envie de lire et d’écrire pour tous les participants. Ce rendez-vous annuel est une opportunité de rencontres, d’enrichissement mutuel ! L’invitée d’honneur de cette onzième édition est Madame Suzanne DRACIUS.

« La Plume Antillaise et d’Ailleurs 2014 »

Samedi 22 Novembre 2014 à 14 Heures

L’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications

49 Rue Vergniaud 75013 PARIS. M° ligne 6, station Corvisart ou Bus : ligne 62, arrêt Vergniaud

Le forum se déroulera en deux temps :

Première partie : en amphithéâtre : Présentation par les auteurs de leur sélection d’ouvrages et lectures de morceaux choisis (poèmes, contes, théâtres, romans, BD, …) Deuxième partie : dans une espace dédié :

Rencontre-dédicace entre les écrivains et le public.Un cocktail clôturera notre manifestation littéraire.

aptom.dom@wanadoo.fr

* Association du personnel de La Poste et de France Télécom originaire des départements d’Outre-Mer

VU DANS L’ACTU

Infos pays- culture – événements

ENVIE DE PARTIR

Seulement tous les 4 ans- Route du Rhum destination Guadeloupe

EVENEMENT

En partenariat avec l’APTOM

